- "Va anunțam cu profunda tristețe ca iubitul nostru tata nostru a murit", se arata intr-un anunț facut de familia fostului vicepreședinte al SUA, preluat de BBC . Walter Mondale a candidat in tandem cu democratul Jimmy Carter in alegerile prezidențiale din 1976, pe care acesta le-a caștigat, pentru ca…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews. Potrivit New York Post , din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Vladimir Putin i-a raspuns joi sarcastic președintelui american Joe Biden, întorcându-i cumva acuzația potrivit careia ar fi un ”criminal”. Potrivit Reuters, Putin a spus ca oamenii au tendința de a vedea în ceilalți o reflexie a propriei persoane. El a adaugat ca îi…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut…

- De ce este Melania Trump furioasa pe Jill Biden. Cum se simte umilita de soția lui Joe Biden. Dupa ce a fost obligata sa paraseasca renumita Casa Alba, deoarece soțul ei Donald Trump a fost infrant la alegerile prezidențiale din SUA de catre Joe Biden, Melania nu prea o are la suflet pe succesoarea…

- Statele Unite au ajuns vineri la 25.901.960 de infectii confirmate cu virusul SARS-CoV-2 si la 436.217 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza Hotnews . Bilantul publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT sambata) indica 3.614 de decese in plus…