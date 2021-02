SUA: Joe Biden cere Congresului o reformă imediată pentru a limita vânzările de arme Presedintele american Joe Biden a facut apel duminica la Congres sa actioneze imediat pentru a limita circulatia armelor de foc in SUA, la trei ani dupa atacul dintr-un liceu din Parkland, in Florida, relateaza AFP. "Aceasta administratie nu va astepta urmatorul atac armat in masa" pentru a asculta apelurile la actiune, a precizat presedintele democrat intr-o declaratie transmisa cu ocazia implinirii a trei ani de la incidentul care a avut loc la 14 februarie 2018 si care s-a soldat cu 17 morti. "Fac apel astazi la Congres sa promulge reforme de bun simt privind armele", a spus Biden, care a cerut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

