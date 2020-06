Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres."A fost o onoare sa concurez alaturi…

- Cea mai mare confederatie sindicala din Statele Unite, AFL-CIO, a anuntat ca-l sustine pe democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza Reuters potrivit news.ro.Aceasta sustinere sindicala l-ar putea ajuta pe Joe Biden sa atraga de partea sa muncitori…

- Un editorial de David Catron pentru The American Spectator. In mod normal, trebuie sa aștepți pana dupa alegerile prezidențiale inainte de a putea identifica punctul in care dinamicile competiției au devenit favorabile invingatorului final. Uneori, insa, punctul de cotitura este cat se poate de evident.…

- Fostul președinte american Barrack Obama și-a anunțat în cele din urma susținerea pentru candidatura fostului sau vicepreședinte, Joe Biden, într-un efort de a uni Partidul Democrat înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, anunța Reuters.Dupa ce nu s-a implicat…

- Ex-presedintele american Barack Obama si-a anuntat marti sprjinul fata de fostul sau vicepresedinte Joe Biden in campania pentru alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, intr-un efort de a uni Partidul Democrat in spatele prezumtivului sau candidat impotriva republicanului Donald Trump, transmit…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, candidatul cu cele mai mari sanse la nominalizarea drept candidat prezidential din partea Partidului Democrat, a declarat ca partidul ar putea fi nevoit sa organizeze, in luna august, o conventie virtuala de nominalizare, din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.