SUA investeste 1 miliard de dolari in proiecte energetice in tarile Initiativei Celor Trei Mari

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Contre la nivel inalt intre Statele Unite ale Americii si Germania privind liniile strategice ale politicii occidentale in materie de securitate. Declaratiile au fost facute la Munchen. Presedintele Frantei a promovat, intre altele, o oferta de dialog pentru Moscova.

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat la...

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo. „In semn de sustinere…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa ameninte NATO, relateaza Agerpres.”Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam, acestlucru ar…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP,…

- Coreea de Nord a fost invitata pentru prima oara sa participe la Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, ce va avea loc in februarie, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de AFP. Phenianul va fi reprezentat de viceministrul de externe, Kim Son Gyong, conform unui purtator de cuvant.…