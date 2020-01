Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman care se afla in orasul Wuhan doreste sa fie repatriat Foto: Arhiva. Românul care se afla în orasul Wuhan - unde a aparut pentru prima data noul coronavirus - vrea sa fie repatriat. Datele sale au fost deja transmise si înregistrate în evidentele…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele Unite.…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele…

- Statele Unite ii indeamna pe americanisa evite pe cat posibil sa calatoreasca in China, din cauza epidemiei de pneumonie virala care s-a soldat cu peste 100 de morti, iar Departamentul de Stat a emis un aviz de calatorie si mai categoric cu privire la provincia Hubei, epicentrul contagiunii, cerandu-le…

- Statele Unite au lansat luni un apel americanilor sa evite daca este posibil sa mearga in China din cauza epidemiei de pneumonie virala care a facut deja peste 80 de morti, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Toate produsele din China pentru care exista posibilitatea transmiterii coronavirusului…

- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…

- Bilantul cazurilor de pneumonie asociata unui nou tip de coronavirus aparut in China a crescut miercuri la 444, iar numarul deceselor, la 17 in provincia chineza Hubei, potrivit Xinhua. Acest nou tip de virus a ajuns in Japonia, Thailanda, Coreea de Sud si Statele Unite.