- Administratia americana intentioneaza sa-si consolideze prezenta militara in Orientul Mijlociu si sa-si dubleze intaririle anuntate in aceasta regiune, cu scopul de a raspunde amenintarii iraniene, dezvaluie cotidianul Wall Street Journal (WSJ), relateaza AFP.

- Un oficial din cadrul Consiliului Securitatii Nationale (NSC) de la Casa Alba urmeaza sa declare marti in Congres ca a fost ”ingrijorat” in timp ce asculta convorbirea la telefon intre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimit Zelenski, potrivit unei copii a declaratiei sale obtinuta de mai multe…

- Poate, prea rapid si pe nedrept, am uitat ca plecarea rapida a americanilor din zonele strategice ale Orientului Apropiat nu inseamna numai o situatie de criza majora de credibilitate cu care se confrunta Statele Unite, resimtita acum dureros si de varfurile clasei sale politice, scrie Cristian Unteanu…

- Ministrul american al Apararii Mark Esper a autorizat amplasarea a înca 3.000 de soldați, alaturi de echipamente militare, în special rachete Patriot, în Arabia Saudita, potrivit unui comunicat publicat vineri de Pentagon și citat de AFP. "Mark Esper a autorizat amplasarea…

- Potrivit sursei citate, la intalnirea care a avut loc vineri, la sediul Misiunii Permanente a Romaniei la ONU, au participat lideri ai American Jewish Committee (AJC), B'nai B'rith, Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, National Coalition Supporting Eurasian Jewrz (NCSEJ),…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti Statele Unite ca sunt principalul sustinator al terorismului in Orientul Mijlociu extins, intr-o declaratie pentru o televiziune americana in timpul vizitei la New York pentru Adunarea Generala a ONU, relateaza DPA. "Din pacate, America este sustinatorul…

- Rusii lanseaza rachete hipersonice Un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran a avertizat duminica dimineata ca bazele militare si aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de actiune a rachetelor balistice iraniene, relateaza Reuters. Declaratiile au fost facute in contextul in care…

- Mousavi a declarat ca acuzațiile Washingtonului sunt „fara rost". Declarația acestuia vine la scurt timp dupa ce un comandant al Gardienilor Revoluției din Iran a declarat ca bazele militare și aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene, iar Republica…