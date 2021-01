Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea merge mai greu decat era planuit in SUA, iar doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, spune ca este nevoie de mai multe resurse. In SUA sunt peste 20 de...

- Anthony Fauci, directorul Institutului National american pentru Alergii si Boli Infectioase, i-a asigurat pe copii, intr-o interventie la televiziune, ca Mos Craciun a fost vaccinat si este “gata de treaba”.

- Orice vaccin poate provoca reactii adverse, a declarat miercuri dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase. Declaratia lui a avut loc dupa ce oficialii medicali din statul Alaska au confirmat miercuri ca un lucrator medical a suferit o reactie adversa fata…

- Compania farmaceutica americana Moderna sustine ca vaccinul sau dezvoltat impotriva COVID-19 are potential de a asigura o imunitate durabila si ca asteapta sa aiba pregatite 20 de milioane de doze pentru distribuirea sa anul acesta in SUA, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Compania a anuntat ca,…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de compania farmaceutica americana Moderna are potential de a asigura o imunitate durabila, susțin reprezentanții companiei. Testele clinice arata ca dupa prima doza se dezvolta anticorpi care dureaza timp de trei luni. Dupa cea de-a doua doza de vaccin, organismul…

- Anthony Fauci, expert în boli infecțioase din Statele Unite, a avertizat ca nu se va putea reveni imediat la o viața normala chiar și dupa vaccinarea pentru noul coronavirus. Este recomandat oamenilor sa poarte masca și sa practice…

- Pretul petrolului iși continua ascensiunea, sustinut de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19 Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19, care au compensat…

- Epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase si cel care indeplineste rolul de consilier al presedintelui Donald Trump in probleme legate de COVID-19, a fost din nou criticat de catre presedintele american, Donald Trump. „Oamenii s-au saturat sa auda…