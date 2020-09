SUA au anuntat miercuri instituirea de sanctiuni impotriva procuroarei sefe a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, din cauza investigarii unor cetateni americani, relateaza AFP si dpa.



"Orice individ sau entitate care va continua sa o sprijine material" pe procuroarea sefa a CPI "se expune de asemenea la sanctiuni", a declarat seful diplomatiei americane Mike Pompeo in cadrul unei conferinte de presa.



Pe lista sanctiunilor a fost introdus si Phakiso Mochochoko, seful diviziei jurisdictie a CPI.



In acest an, administratia Trump a impus sanctiuni…