Statele Unite s-au declarat luni "indignate" de condamnarea in Rusia a americano-britanicului Paul Whelan la 16 ani de inchisoare pentru spionaj si au cerut "eliberarea imediata" a acestuia, informeaza AFP.



Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a deplans "un proces secret, cu dovezi tinute secrete si fara drepturi adecvate pentru aparare".



"Avem motive serioase sa credem ca Whelan a fost privat de garantii legate de un proces echitabil, pe care Rusia este datoare sa i-l asigure in conformitate cu obligatiile sale internationale in materie de drepturi…