Pactul vine intr-un moment critic, in vreme ce presedintele american Joe Biden incearca sa contracareze forta Chinei cu proiectul Belt and Road (O centura un drum) asupra infrastructurii globale, prezentand Washingtonul ca partener si investitor alternativ pentru tarile in curs de dezvoltare in cadrul grupului G20. Biden a spus ca este ”o adevarat mare afacere”, care ar uni porturile de pe doua continente si va duce la ”un Orient Mijlociu mai stabil, mai prosper si mai integrat”. El a spus, la un eveniment prin care a anuntat pactul, ca acesta va debloca ”oportunitati nesfarsite” pentru energie…