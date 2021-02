Stiri pe aceeasi tema

- Un paznic al unui balți din zona Gogoșari a fost impușcat mortal de un coleg. Cel care a tras cu arma tocmai se intorsese de la vanatoare. Acesta susține ca arma s-ar fi descarcat accidental. Cei doi sunt angajați ai Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din județul Giurgiu.Continuarea…

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs pe DN 19 la ieșirea din localitatea Valea lui Mihai, inspre Carei. UPDATE! Celelalte victime ale accidentului se afla in cod galben medical.

- Un barbat a fost accidentat mortal in zona trecerii de pietoni aflate in apropiere de pasarela de la Șcheia, de un autoturism Dacia Logan care circula pe sensul de intrare in municipiul Suceava. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 12.00. Din primele date de ancheta rezulta ca barbatul ...

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit aseara, 20 decembrie, in apropierea unei case, de pe strada Kotovskogo, pe drumul Tiraspol - Tighina. In apropierea cadavrului au fost gasite mai multe gloanțe, scrie tsv.md

- Urmarire ca-n filme in Botoșani, unde un barbat care a lovit patru autospeciale de Poliție a fost impușcat mortal de agenți pentru ca nu a oprit la semnalele acestora, scrie Monitorul de Botoșani.Urmarirea a inceput in judetul Iasi, acolo unde politistii au incercat sa il traga pe dreapta pe sofer,…

- Autorațile au anunțat ca bomba a fost amplasata sub mașina guvernatorului. In explozie a fost ucis si secretarul demnitarului, iar doua garzi de securitate au fost ranite.Tot marti, in Kabul au mai avut loc un atac armat. Persoane neidentificate au impuscat mortal un politist si au ranit un altul in…

- Un barbat și-a pierdut viața, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Sebeș-Deva, langa Oraștie. A murit strivit in cabina unui TIR care s-a rasturnat. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii Detasamentului Deva specializati in descarcerare si prim ajutor au intervenit…