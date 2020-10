SUA - Incendiile de vegetaţie la sfârşit de sezon fac ravagii în statul Colorado, afectat de secetă Pompierii din Colorado se luptau luni cu flacarile in incercarea de a tine sub control cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat in acest stat american, care s-a intensificat considerabil in ultimele zile pe fundalul secetei, fumul raspandindu-se deasupra zonelor locuite, informeaza Reuters. Noi focare au continuat sa apara, inclusiv un incendiu care a cuprins 3.560 de hectare, izbucnit in muntii din apropierea orasului Boulder, care a distrus cel putin 26 de locuinte, potrivit biroului serifului. Potrivit celor mai noi date din partea Departamentului de Monitorizare a Secetei, intregul teritoriu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

