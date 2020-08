SUA: Incendiile continuă să se extindă în California, peste 100.000 de persoane evacuate Peste 100.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in California, in urma ordinelor de evacuare, din cauza unora dintre cele mai grave incendii din istoria statului american, iar zone intregi au fost acoperite vineri de nori grosi de fum, relateaza AFP si dpa. Incendiile, declansate de zeci de mii de fulgere, se intindeau vineri pe o suprafata de peste 312.000 de hectare - aproximativ dimensiunea statului american Rhode Island -, si au provocat moartea a cel putin sase persoane, potrivit autoritatilor locale. Circa 12.000 de pompieri au fost desfasurati in intreg statul, afectat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Mai mult de 100.000 de persoane au fost fortate sa-si paraseasca domiciliul in California, din cauza unora dintre cele mai grave incendii din istoria sa, unde zone intregi au fost cuprinse vineri de nori grosi de fum, potrivit AFP, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea…

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Fenomenul rar a fost surprins si fotografiat de un martor, iar imaginile au adunat mii de reactii pe retelele de socializare. Incendiile din California au luat amploare din cauza temperaturilor ridicate. Si ieri pompierii s-au lupatat cu flacarile.

- Cel putin 2.700 de persoane au fost evacuate marti noapte, in special pe mare, pentru a fi salvate de un incendiu puternic care a afectat circa 1.000 de hectare in apropiere la nord-vest de Marsilia, in Bouches-du-Rhone, pe Coasta de Azur, relateaza AFP. Focul a izbucnit marti dupa-amiaza tarziu. Vantul…

- Cel putin 2.700 de persoane au fost evacuate, marți noapte, in special pe mare, pentru a fi salvate de un incendiu puternic care a afectat circa 1.000 de hectare in apropiere de Marsilia, pe litoralul din sud-estul Frantei, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Nu sunt raniti grav, din fericire, dar pagubele…

- O puternica explozie survenita vineri la o fabrica de artificii din Turcia a provocat pâna în prezent 4 morti si 97 de raniti, alti 45 de angajati ai fabricii fiind dati disparuti, au anuntat autoritatile turce, potrivit agentiilor EFE si AFP citate de Agerpres. Ministrul turc al…

- Guvernatorul Californiei (SUA), Gavin Newsom, a impus joi purtarea obligatorie a mastilor sanitare de catre rezidenti in orice moment atunci cand acestia se afla in afara casei, in urma ingrijorarilor generate de cresterea numarului de cazuri de coronavirus dupa masurile de relaxare, relateaza EFE,…