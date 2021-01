Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine americane sunt in alerta, dupa ce au primit informatii cu privire la posibile proteste ale unor extremisti inarmati in toate cele 50 de state si in capitala Washington, pe 20 ianuarie, cand Joe Biden va prelua conducerea tarii. In apropiere de Washington a fost arestat un barbat care…

- Toate cele 50 de state americane și districtul Columbia (DC) sunt in alerta de posibile proteste violente in acest week-end, inaintea investirii de miercuri a președintelui ales, Joe Biden, informeaza BBC . Trupele Garzii Naționale au fost trimise in numar mare la Washington DC, pentru a descuraja orice…

- "National Mall", imensa esplanada de la Capitoliul din Washington, va fi inchisa publicului pe 20 ianuarie cand va avea loc investirea presedintelui ales Joe Biden, au anuntat, vineri, autoritatile, justificand aceasta masura exceptionala din motive de securitate, relateaza AFP.

- ''National Mall'', imensa esplanada de la Capitoliul din Washington, va fi inchis publicului pe 20 ianuarie cand va avea loc investirea presedintelui ales Joe Biden, au anuntat vineri autoritatile, justificand aceasta masura exceptionala din motive de securitate, relateaza AFP.…

- Politia federala americana (FBI) avertizeaza ca grupari inarmate vor sa manifesteze la Washington si in capitalele celor 50 de state americane inaintea investirii viitorului presedinte Joe Biden, la 20 ianuarie, in contextul in care situatia politica devine tot mai incerta la finalul mandatului lui…

- Dupa ce au blocat paginile președintelui Donald Trump, cele mai mari rețele sociale se grabesc sa ștearga numeroase conturi și postari ale susținatorilor sai, pe care ii acuza ca au conținut periculos, ce indeamna la violențe, scriu AFP și Business Insider.Twitter a anuntat inca de luni ca a "suspendat…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…