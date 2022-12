Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters.

Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro.

Adunarea Generala a ONU a condamnat joi cu o larga majoritate „anexarile ilegale" de teritorii ucrainene de catre Rusia, dupa ce Moscova a facut uz de dreptul sau de veto privind un text similar prezentat in Consiliul de Securitate, noteaza AFP. Adunarea Generala a celor 193 de state membre reunite

Statele Unite actioneaza impreuna cu aliatii si partenerii pentru a impune rapid noi sanctiuni economice impotriva Moscovei, dupa referendumurile "false" organizate de Rusia in regiunile ucrainene ocupate de trupele ruse, releva declaratiile sefului pentru coordonarea sanctiunilor din cadrul Departamentul