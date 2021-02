Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au pledat luni, in cursul unei discutii telefonice, pentru "o stransa cooperare bilaterala si multilaterala" in fata pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor climatice, potrivit unui comunicat al vicepresedintiei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au exprimat vineri sustinerea pentru strategia de aprovizionare cu vaccinuri anti-Covid a Comisiei Europene, in pofida criticilor si a intarzierilor, relateaza AFP. ''Sustin pe deplin abordarea europeana…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet in engleza noului presedinte american Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma unei decizii a lui Donald Trump, relateaza AFP. "Welcome back! (Bine ati revenit!).…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, testat joi pozitiv la COVID-19, a anuntat personal vineri, pe retelele sociale, ca se simte bine, insa putin obosit, si a dat asigurari ca va continua sa-si indeplineasca sarcinile curente, dar ‘un pic la ralanti’, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video de trei…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, testat pozitiv la COVID-19 si care manifesta simptome specifice, printre care o oboseala accentuata, continua sa lucreze de la distanta vineri, de la o resedinta oficiala de langa Paris.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a deschis luni calea organizarii unui referendum privind introducerea apararii mediului in Constitutie, informeaza AFP. Presedintele Frantei s-a adresat membrilor Conventiei cetatenesti pentru clima (CCC), precizand ca aceasta reforma constitutionala va trebui…