Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a anuntat vineri o serie de masuri pentru a lupta impotriva restrictiilor in accesul la vot al minoritatilor adoptate recent de mai multe state republicane, noteaza AFP.



"Progresele in protejarea dreptului de vot, in special pentru americanii negri si de culoare, nu au fost niciodata constante: momentele de progres au fost adeseori urmate de eforturi de combatere a acestora", a subliniat Merrick Garland intr-un discurs plin de referinte istorice.



Or, "de la inceputul anului, cel putin 14 state au adoptat legi care complica exercitarea…