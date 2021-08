Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a estimat marti ca pozitiile guvernului afgan si ale talibanilor sunt inca prea indepartate pentru ca cele doua parti sa ajunga la o intelegere politica, in contextul in care Washingtonul a intensificat presiunea asupra Kabulului pentru reluarea negocierilor,…

- Talibanii profita de retragerea trupelor internaționale și preiau controlul asupra a tot mai mult teritoriu din Afganistan. Luptatorii talibani au intrat in parți din orașele Herat, Lashkar Gah și Kandahar, unde forțele guvernamentale se chinuie sa opreasca asaltul, relateaza BBC . Talibanii au obținut…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Romania și-a incheiat misiunea in Afganistan, moment marcat de o ceremonie militara care a avut loc miercuri la București, iar SUA se pregatesc sa iși incheie la randul lor retragerea pana la finalul lunii august, asemenea tuturor aliaților. In urma ramane o țara cu instituții slabe și corupție generalizata,…

- Statele Unite au afirmat marti ca sunt aproape de un acord cu guvernul german pentru "a evita ca Rusia sa utilizeze energia ca o arma" si, astfel, sa incerce sa intoarca pagina polemicilor legate de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania, noteaza AFP. Washingtonul se opune ferm acestui…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Talibanii au anuntat ca au preluat sub controlul lor 85% din teritoriul Afganistanului, transmite AFP, care precizeaza ca nu poate confirma informatia din surse independente, relateaza adevarul.ro.

- Numai pe 8 mai, in urma exploziei din raionul Dasht-e-Barchi din Kabul au decedat aproape șaizeci de oameni, in principal școlarițe cu varsta cuprinsa intre 11 și 15 ani. Ce se intampla? Cineva nu vrea sa-și retraga trupele sau, dimpotriva, cineva ii indeamna pe americani, ii forțeaza sa plece? Și…