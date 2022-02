Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de zbouri din intreaga lume au fost anulate inainte de Craciun din cauza raspandirii accelerate a variantei Omicron a coronavirusului. Aproape un sfert dintre acestea sunt zboruri din Statele Unite. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate,…

- Autoritațile italiene au inasprit joi restricțiile pentru a reduce creșterea infecțiilor Covid-19, inclusiv prin interzicerea tuturor evenimentelor publice in noaptea de Revelion, dupa ce numarul infecțiilor zilnice au atins un nivel maxim, relateaza Reuters . Ministrul Sanatații, Roberto Speranza,…

- Mai multe orașe americane, metropole mari, precum și orașe mijlocii, au înregistrat în 2021 un numar record de omucideri, o spirala de crime nascuta anul trecut în plina pandemie de Covid-19 și pe care autoritațile înca se lupta sa le țina sub control, scrie AFP.Potrivit…

- Autoritatile sanitare americane recomanda tuturor adultilor sa se vaccineze impotriva covid-19 cu vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna si nu cu vaccinul Johnson & Johnson (J&J), din cauza riscului trombozelor, relateaza AFP. Aceasta decizie, anuntata de catre centrele de preventie si lupta impotriva…

- Cele mai mari trei lanturi de farmacii din SUA - Walmart, Walgreens si CVS - au jucat un rol în criza opioidelor prin distribuirea masiva de pastile împotriva durerilor care provoaca dependenta, a decis marti un tribunal federal din Cleveland, potrivit BBC și Agerpres.Membrii juriului…

- Fostul presedinte PNL Ludovic Orban a declarat, sâmbata ca el personal nu îi mai recunoaste pe Florin Cîtu si pe Klaus Iohannis, care au ”un comportament irational”, împotriva oricaror evidente. În plus, el a criticat si ”conducerea descreierata”…

- Doi condamnați la moarte in Japonia dau guvernul in judecata pentru ca afla cu doar cateva ore inainte ca vor fi executați. Ba mai mult, in schimbul procedurii, cei doi au cerut și daune pentru practica „inumana”, noteaza Reuters . Cei doi condamnați la moarte urmau sa fie executați prin spanzurare.…

- Aceasta vaccinare obligatorie – care vizeaza angajatii intreprinderilor cu peste 100 de muncitori, lucratorii din domeniul medical si salariatii subcontractantilor agentiilor federale – este una dintre masurile cele mai radicale adoptate de catre Guvernul american intr-o incercare de a controla epidemia,…