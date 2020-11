Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Iota s-a intetit devenind al 13-lea uragan din sezonul cicloanelor tropicale puternice formate in 2020 in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca va creste in intensitate pe masura ce se apropie de America Centrala, a anuntat duminica Centrul National pentru Uragane (NHC)

- Uraganul Eta a scazut in intensitate pana la nivel de furtuna tropicala urmand sa se transforme ulterior in depresiune tropicala, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Eta se afla miercuri la aproximativ 140 de kilometri vest…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Furtuna tropicala Delta s-a format in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca se va intensifica pana la nivel de uragan in timpul deplasarii spre vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna era localizata la o distanta de aproximativ…

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…