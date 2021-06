Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Pentagonului Donald Rumsfeld, principalul arhitect al razboiului din Irak in timpul mandatului presedintelui George W. Bush, a incetat din viata la varsta de 88 de ani, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, familia sa, relateaza Reuters, AFP și Agerpres.ro. …

- Fostul sef al Pentagonului Donald Rumsfeld, principalul arhitect al razboiului din Irak in timpul mandatului presedintelui George W. Bush, a incetat din viata la varsta de 88 de ani, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, familia sa, relateaza Reuters si AFP. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie 2021, la varsta de 71 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Știrea a fost confirmata de Mihai Gadea in cadrul ediției de luni seara a emisiunii “Sinteza Zilei”. „Colegul si prietenul nostru, unul dintre cei mai minunati…

- Un campion olimpic a incetat din viața in urma unui infarct, la numai 36 de ani. Și, la fel ca in cazul danezului, intamplarea nefericita a avut loc tot pe un teren de sport. Indonezianul Markis Kido, caștigator al medaliei de aur la dublu la badminton, a incetat din viața in timp ce se afla la complexul…

- Din primele informații, decesul Elenei Cițu, mama premierului Romaniei, Florin Cițu, a survenit in aceasta seara, dupa o lunga suferința.Elena Cițu suferea de o boala incurabila.Știre in curs de actualizare.

- Actorul american Robert Hogan, cunoscut din peste 150 de productii de film, teatru si mai ales de televiziune, unde a jucat timp de sase decenii in seriale precum "M*A*S*H" si "The Wire", a murit la 87 de ani, relateaza miercuri EFE, citat de agerpres. Potrivit unui comunicat al familiei veteranului…

- Deputata Partidului Democrat Ludmila Guzun a incetat din viața in urma complicațiilor COVID-19. Aceasta avea doar 60 de ani.Ludmila Guzun a facut o forma grava a infecției, și a fost spitalizata timp de doua luni. In ultima perioada deputata trecea printr-un tratament post-COVID.

- Corina Țucudean, fiica cunoscutului om de afaceri Gheorghe Cozma, soția fostei glorii a Batranei Doamne, Marius Țucudean și mama a fotbalistului George Țucudean, a incetat astazi din viața. Ea a pierdut lupta cu o groaznica boala incurabila. Corina Țucudean era administrator al cunoscutei firme aradene…