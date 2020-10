Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile erau in crestere inainte de anuntul presedintelui, dar au trecut pe scadere dupa comentariile facute de Trump pe Twitter. Titlurile au atins un minim al sedintei dupa tweet-ul presedintelui, indicele S&P 500 coborand cu peste 2% de la maximul atins in timpul tranzactiilor. ”Mare parte din…

- Noua ambasadoare a Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, a fost primita luni de ministrul de Externe Bogdan Aurescu pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, relateaza News.ro.”Ministrul roman de externe i-a urat interlocutoarei sale bun venit in Romania si mult succes in indeplinirea…

- Primele teste clinice ale unui al doilea vaccin rus impotriva covid-19 s-au dovedit concludente in privinta eficientei si sigurantei, a anuntat joi Centrul de Cercetare de Stat Vektor din Siberia, care dezvolta acest vaccin, dupa ce Rusia a anuntat in august ca a aprobat primul vaccin anti-covid…

- New York Times scrie ca Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite, si tot atat in 2017, potrivit unei anchete potential explozive efectuata de cotidian, noteaza AFP.

- Protocol pentru OZN-uri? Este exact ceea ce ministrul apararii japonez Taro Kono le-a ordonat luni Forțelor de auto-aparare (FAA) sa urmeze în cazul întâlnirii unor obiecte aeriene neidentificate care ar putea constitui o amenințare la adresa securitații Japoniei, relateaza Japan Times.Kono…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, se vor intalni vineri, 4 septembrie, la sediul MApN, cu general Tod D. Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), in cadrul unei vizite pe care oficialul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a semnat un nou acord de aparare cu Polonia, care prevede repartizarea trupelor SUA din Germania, relateaza BBC. Conform acordului, numarul trupelor americane din Polonia se va ridica la aproximativ 5.500. Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat…

- O companie militara care apartine de unitatea germana de elita Fortele speciale de comando (KSK) a fost desfiintata in urma unor acuzatii de extremism de dreapta, a declarat joi pentru dpa un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii. Compania a doua a KSK din cadrul Bundeswehr a fost desfiintata…