Guvernatorul republican al statului american Florida, Ron DeSantis, a semnat marti o lege care le interzice femeilor si fetelor transgender sa participe la competitii sportive feminine in institutiile publice, relateaza France Presse. "Credem ca este esential sa pastram integritatea acestor competitii", a declarat DeSantis la semnarea noii legi, in timp ce in Statele Unite incepe "Pride Month", luna in care se celebreaza in fiecare an drepturile persoanelor homosexuale, lesbiene, bisexuale si transgender (LGBTQ). "In Florida, fetele vor practica sporturi pentru fete, iar baietii, sporturi pentru…