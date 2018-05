Trezoreria Statelor Unite a anuntat joi noi sanctiuni impotriva Hezbollah, miscarea siita din Liban, sustinuta de Iran, informeaza Reuters. Miercuri, SUA si tarile din Golf anuntasera sanctiuni impotriva celor mai importanti lideri ai Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah si Naim Qassem; joi, pe lista neagra a Washingtonului au fost adaugati Mohammad Ibrahim Bazzi, responsabil cu finantele miscarii, si reprezentantul acestuia in Iran, Abdallah Safi Al-Din. De asemenea, Trezoreria americana a sanctionat joi conglomeratul belgian Global Trading Group, specializat in servicii in domeniul energiei; Euro…