Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA nu a intervenit in favoarea lui Donald Trump și a decis luni ca fostul președinte american este obligat sa puna la dispoziția procurorilor declarațiile sale fiscale, ca parte a unei anchete penale, scrie Reuters. Acesta reprezinta un nou eșec pentru Trump, care de-a lungul ultimilor…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis luni ca un procuror din New York poate obține declarațiile fiscale și alte documente financiare ale fostului președinte Donald Trump ca parte a unei anchete penale, relateaza Reuters și CNN.Judecatorii au respins cererea lui Trump de a suspenda decizia…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump, initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa...

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea a doua proceduri judiciare impotriva fostului președinte Donald Trump, inițiate conform unei prevederi constituționale care ii interzice șefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu sunt aprobate de Congres, scrie Agerpres.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu au fost aprobate de Congres, informeaza AFP…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat.

- Curtea Suprema a SUA a respins procesul intentat de procurorul general al statului Texas privind invalidarea rezultatelor alegerilor prezidentiale in incercarea de a intoarce rezultatul in favoarea lui Donald Trump, relateaza BBC News, potrivit news.ro.