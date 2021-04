SUA: Dronelor le va fi permis să zboare deasupra oamenilor şi pe timpul nopţii Statele Unite au facut un pas important catre utilizarea dronelor pentru livrari comerciale pe arie larga. Incepand de miercuri, dronelor le va fi permis sa zboare deasupra oamenilor si pe timpul noptii. Potrivit Administratiei Aviatice Federale, noile reguli vor respecta conditiile de securitate cerand tehnologie de identificare in cele mai multe cazuri, pentru ca dispozitivele fara pilot sa poata fi identificate de la sol, potriit BBC. Noile reguli deschid calea Pana acum, operatiunile care implicau drone erau limitate la spatiul destinat de la caz la caz sau erau nevoite sa beneficieze de o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

