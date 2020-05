Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi decizia de coborare in berna a drapelului SUA de pe toate cladirile federale timp de trei zile (de vineri pana duminica), pentru a onora memoria victimelor epidemiei noului coronavirus, informeaza vineri AFP potrivit agerpres. "Voi cobori in berna steagurile…

- Presedintele Donald Trump a declarat joi ca daca un al doilea val al epidemiei noului coronavirus va afecta din nou Statele Unite nu va mai incerca sa inchida din nou tara, informeaza dpa. "Vom stinge focarele, nu vom inchide tara, vom stinge focul", a sustinut Trump referindu-se la eventualitatea unui…