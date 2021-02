Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei s-au deghizat in ”bunicute” pentru a se vaccina cu a doua doza de vaccin impotriva covid-19, potrivit directorului Departamentului Sanatatii din comitatul Orange, in statul american Florida, dr. Raul Pino, relateaza CNN.

- O echipa de cercetatori americani a detectat anticorpi impotriva COVID-19 in sangele prelevat din cordonul ombilical al unui nou nascut a carui mama a fost vaccinata impotriva coronvirusului cu trei saptamani inainte de nastere, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. O lucratoare sanitara din prima…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a lansat un atac vehement impotriva vaccinurilor contra COVID-19, neezitand sa asigure ca vaccinul de la Pfizer ar putea transforma persoanele vaccinate in "femei cu barba" sau "in crocodil", informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, informeaza DPA, preluat de Agerpres. Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a…