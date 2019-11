Potrivit deciziei de luni a curtii de apel din New York, cabinetul Mazars, care se ocupa de contabilitatea lui Trump, nu are niciun temei sa nu predea situatiile din cei opt ani - din 2011 pana in 2018 - care au fost solicitate de procurorul din Manhattan.

Procurorul Cyrus Vance, care este democrat, a cerut aceste documente referitoare la afacerile presedintelui in cadrul unei anchete privind banii primiti de starleta porno Stormy Daniels in schimbul tacerii sale in legatura cu o presupusa relatie cu Trump.

Ancheta asupra celor 130.000 de dolari platiti de Trump si firma sa, in…