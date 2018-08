Discutiile despre denuclearizarea Coreei de Nord merg "in directia buna", a asigurat marti Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Discutii cu usile inchise au avut loc in mod regulat dupa summitul istoric dintre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, in iunie, si convorbirile sefului diplomatiei, Mike Pompeo, cu alti oficiali nord-coreeni, a precizat Nauert, intr-un briefing de presa.



"Consideram ca intalnirile, negocierile si conversatiile - pe care le avem cu usile inchise - merg…