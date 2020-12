Primul caz cunoscut in SUA al unei variante de coronavirus extrem de infecțios a fost detectat, marți, in Colorado, in timp ce președintele ales Joe Biden avertizeaza ca ar putea trece ani pana cand majoritatea americanilor sa fie vaccinați impotriva COVID-19 la ratele de distribuție actuale, relateaza Reuters. Predicția lui Biden despre o iarna sumbra […] The post SUA detecteaza prima mutație agresiva a coronavirusului, in timp ce președintele Biden ofera o perspectiva sumbra a vaccinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .