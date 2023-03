Stiri pe aceeasi tema

Rusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters.

Administratia SUA a reafirmat, luni, apelul adresat Rusiei de reluare a negocierilor pentru controlul armamentului nuclear, in contextul deciziei presedintelui Vladimir Putin de suspendare a Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), scrie Mediafax.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marți ca decizia Rusiei de a-și suspenda participarea la tratatul de control al armelor nucleare este "profund nefericita și iresponsabila", transmite CNBC.

Uniunea Europeana urmeaza sa oblige bancile sa raporteze informatii legate de active ale bancii centrale a Rusiei ca parte a ultimului pachet de sanctiuni al blocului impotriva Moscovei, relateaza Bloomberg.

Administratia Vladimir Putin avertizeaza ca aplicarea Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic este afectata de politicile Statelor Unite si de obiectivul invingerii "strategice" a Rusiei in Ucraina, in contextul acuzatiilor Washingtonului la adresa Moscovei, anunța Mediafax.

Alianta Nord-Atlantica a exprimat preocupari, vineri, in legatura cu nerespectarea de catre Rusia a obligatiilor asumate prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), in conditiile in care Moscova si Washingtonul se acuza reciproc de lipsa inspectiilor, informeaza MEDIAFAX.

Administratia Vladimir Putin a acuzat, miercuri, Washingtonul de distrugerea cadrului de efectuare a inspectiilor reciproce la bazele nucleare stabilit prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), dupa ce Statele Unite au criticat atitudinea Moscovei, informeaza Mediafax.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat marți ca cinci cetațeni ruși și doi cetațeni americani au fost acuzați ca au conspirat pentru a obține tehnologie și muniție de calitate militara de la companii americane pentru sectorul de aparare al Rusiei, noteaza publicația americani Newsweek.