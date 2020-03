SUA desfăşoară baterii Patriot în Irak (surse militare) SUA desfasoara baterii Patriot in Irak pentru a-si proteja trupele vizate in ianuarie de atacurile iraniene cu rachetele balistice, au declarat luni pentru AFP oficiali militari irakieni si americani.



Washingtonul a solicitat autoritatilor irakiene sa permita desfasurarea acestor sisteme de aparare aeriana dupa ce rachetele trase in luna ianuarie din Iran s-au soldat cu o suta de raniti la baza aeriana irakiana din Ain al-Assad (vestul tarii), in care continua sa se afla sute de soldati americani.



Luni, nu era clar daca Bagdad si-a dat acordul.

Sursa articol: agerpres.ro

