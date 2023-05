SUA: Decizia prelungirii detenţiei preventive a jurnalistului Evan Gershkovich este inacceptabilă Decizia prelungirii detenției preventive a jurnalistului Evan Gershkovich este inacceptabila si iresponsabila, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategica al Consiliului pentru Securitate Nationala de la Casa Alba, citat de agentia Reuters. O instanta judiciara din Rusia a prelungit marti detentia preventiva a jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in martie sub acuzatia de spionaj, conform epicnews.ro . Evan Gershkovich, reporter al publicatiei The Wall Street Journal, a fost audiat la Tribunalul Lefortovo din Moscova, care a decis prelungirea detentiei preventive… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

