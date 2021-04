Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni intr-o zona din apropierea aeroportului din Los A?ngeles (SUA), cu epicentrul situat in orasul Inglewood, la vest de metropola californiana, a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de EFE. Seismul s-a produs la 04:44…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marti dimineata Foto arhiva: INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marti dimineata, la ora locala 8:26, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,3 s-a produs luni, in Banat. Seismul a avut loc la 14 kilometri adancime. Seismul a avut loc la ora 11.35, in Caraș-Severin. Cutremurul a avut magnitudinea 2.3 și s-a produs la adancimea de 14 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 123 km NV…

- Un seism cu magnitudinea s-a produs vineri la sud-est de arhipelagul Insulele Loialitatii din Noua Caledonie, conform Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentia Xinhua. Cutremurul a avut loc la ora 8:54 GMT, a precizat USGS, potrivit agerpres.ro. Citește și: EXCLUSIV…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in estul Japoniei, in regiunea Fukushima, la aproape zece ani de la dezastrul nuclear din 2011. Seismul puternic a fost resimtit pe scara larga in toata tara și a zguduit cladirile capitalei Tokyo.

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs duminica in sudul Filipinelor, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), care inregistreaza activitatea seismica la nivel mondial, fara ca autoritatile sa fi comunicat eventuale victime sau pagube pentru moment, relateaza France Presse si EFE.…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineata, la ora locala 2:51, in judetul Galati, la o adancime de 17 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase:…