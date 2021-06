Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

- Poți sa iți dai seama de multe lucruri despre o societate în funcție de persoanele pe care le îmbogațește. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates și Mark Zuckerberg - 4 din cei mai 5 bogați oameni ai planetei, toți ingineri ultra-miliardari cu averi construite în tech. Dar stai, cine e…

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, iar in anul pandemiei, 2020, averea lui a crescut și mai mult, atingand un maxim istoric. Potrivit Bloomberg , in 2020, verea fondatorului Amazon, antreprenorul american Jeff Bezos, a urcat la 171,6 miliarde de dolari. Astfel, a depasit varful de aproape 168…

- Milionari americani care sustin majorarea taxelor pentru bogati au organizat luni proteste in New York si Washington, inclusiv la locuintele lui Jeff Bezos, transmite News.ro . Protestele sunt organizate de grupul Patriotic Millionaires, ai carui membri au venituri anuale de peste 1 milion de dolari…

- Protestele sunt organizate de grupul Patriotic Millionaires, ai carui membri au venituri anuale de peste 1 milion de dolari sau active in valoare de peste 5 milioane de dolari. Grupul a lansat luni campania Tax Day, care a inclus transportarea unor panouri mobile in fata caselor lui Bezos din New York…

- Cursa spatiala dintre cei mai bogati doi oameni din lume s-a intensificat si a intrat intr-o noua etapa marti, dupa ce CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, Elon Musk, a ironizat incercarea miliardarului Jeff Bezos de a contesta in instanta un contract major acordat de NASA, informeaza Reuters.…

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- Un hacker, in varsta de 18 ani, care a reușit sa intre in 2020 in conturile de Twitter ale celor mai celebri miliardari americani si ale altor personalitati cu notorietate din SUA pentru a solicita tranzacții cu moneda virtuala bitcoin va petrece urmatorii trei ani la inchisoare, potrivit The Guardian…