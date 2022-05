Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden, a anuntat noi masuri pentru a rezolva criza de lapte praf pentru bebelusi, prin aplicarea unei legi speciale din timpul Razboiului Rece, pentru a ajuta producatorii sa achiziționeze ingredientele de care au nevoie și organizarea unei

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat miercuri noi masuri pentru a rezolva criza de lapte praf pentru bebelusi, invocand o lege speciala care dateaza din perioada Razboiului Rece pentru a-i ajuta pe producatori sa obtina ingredientele necesare si de asemenea prin organizarea unui pod aerian pentru…

- O penurie majora de lapte praf pentru sugari in SUA se transforma intr-o criza politica pentru liderul de la Casa Alba, Joe Biden. Casa Alba a declarat joi ca ia in serios penuria de lapte praf pentru copii, care se transforma intr-o criza politica pentru președintele Joe Biden. Rata de lipsa de stocuri…

- In circumstantele actuale, cu siguranta in jurul Sarbatirilor de Pasti atentia opiniei publice mondiale se va concentra asupra situatiei din Ucraina. Se va face o pauza macar in ziua Invierii Domnului? Rusii au fost printre cei mai habotnici credinciosi. In mod paradoxal tocmai Rusia a devenit primul…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a sosit in dimineata zilei de joi la Casa Alba, alaturi de Oksana Markarova, ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, unde s-au intalnit cu Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate nationala, iar presedintele Joe Biden s-a oprit si el la discutie, oficialul…

- Principalul consilier economic al președintelui Joe Biden a declarat ca SUA au avertizat India sa nu se asocieze cu Rusia dupa invazia din Ucraina, transmite BBC. „Mesajul nostru catre guvernul indian este ca o aliniere strategica mai explicita cu Rusia va avea costuri și consecințe semnificative și…

- Presedintele american Joe Biden, presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul britanic Boris Johnson au participat, luni, la o videoconferionța in care au dezbatut situația din Ucraina, dupa invazia Rusiei, transmite AFP, citat de Agerpres. Cei patru lideri au…

- Statele Unite au impus sanctiuni impotriva grupului industrial care gestioneaza proiectul gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, anunta presedintele Joseph Biden, avertizand ca vor fi aplicate masuri suplimentare impotriva Moscovei daca inv