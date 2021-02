Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat Departamentul de…

- SUA si-au exprimat marti ''profunda ingrijorare'' dupa condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii, cerand Rusiei sa-l elibereze ''imediat si neconditionat'', relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''In timp ce lucram cu Rusia pentru apararea intereselor Statelor Unite, ne vom coordona indeaproape…

- SUA si-au exprimat marti ''profunda ingrijorare'' dupa condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnii, cerand Rusiei sa-l elibereze ''imediat si neconditionat'', relateaza AFP. ''In timp ce lucram cu Rusia pentru apararea intereselor Statelor Unite,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…

- Odata cu venirea lui Biden în funcția de președinte al Statelor Unite, începe o noua epoca nu doar pentru Turcia, ci pentru întreaga lume. Valurile pe care le va produce în politica și economie schimbarea de la conducerea SUA nu vor fi bruște, ci treptate, scrie ziarul turc Cumhuriyet,…

- SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Ambasada de la Moscova va ramane singura reprezentanta diplomatica a Statelor Unite in Rusia.