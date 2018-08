Stiri pe aceeasi tema

- O fosta consiliera de la Casa Alba, Omarosa Manigault Newman, autoarea unei carti ce va aparea marti despre experienta sa sub presedintia lui Donald Trump, a difuzat duminica o inregistrare clasificata ca secreta despre concedierea sa de catre seful de cabinet al acestuia, transmite AFP. 'Este o…

- Casa Alba s-a aratat optimista joi asupra negocierilor cu Coreea de Nord in vederea unei denuclearizari a peninsulei coreene, precizand totusi ca nu este prevazut "pentru moment" un summit intre Donald Trump si Kim Jong Un, la aproape doua luni de la intalnirea celor doi, din Singapore, transmite AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ce reprezinta continuarea discutiilor avute recent cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, a anuntat joi Casa Alba, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. "Corespondenta in desfasurare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat luni Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ca SUA vor “face ceva” daca nu vor fi tratate corect, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a comunicat ca taxele auto impuse de americani vor afecta propria lor industrie si vor duce la contramasuri,…

- Presedintele american Donald Trump va lua miercuri seara o cina de dezlegare de post in timpul Ramadanului – iftar -, cu musulmani pe care-i primeste la Casa Alba, relateaza AFP. ”El va avea 30 pana la 40 de invitati”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, fara sa ofere alte…

- Bogatul oras-stat a declarat luni o zona centrala - in care se afla sediile Ministerului sau de Externe, Ambasadei Statelor Unite si o serie de hoteluri - drept ”zona speciala” in perioada 10-14 iunie.Guvernul din Singapore a extins, potrivit gazetei sale oficiale online, aceasta zona la…

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…