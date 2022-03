Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Comert al SUA a decis, vineri, consemnarea la sol a 100 de avioane care au zburat recent in Rusia si despre care se crede ca ar incalca regulile de export ale SUA, noteaza Reuters. Una dintre aeronave este folosita de omul de afaceri rus Roman Abramovici. Pe lista autoritaților…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Oficialii ruși și ucraneni ar urma sa se intalneasca luni dimineața pentru a purta negocieri, intr-un loc aflat la granița dintre Ucraina și Belarus, dupa cum a anunțat duminica biroul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.Discuțiile, primele de cand Rusia a declanșat o invazie…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin au discutat la telefon cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre raspunsul coordonat al Aliantei la invazia Ucrainei de catre Rusia, a anuntat joi Departamentul de Stat, citat de Reuters. Fii la curent cu…

- SUA și-a inchis ambasada de la Kiev, iar diplomații americani au fost relocați temporar in orașul Lvov, care se afla la aproximativ 80 de kilometri de granița de vest a Ucrainei cu Polonia. Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat ca decizia de relocare a diplomaților americani departe de Kiev,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat sambata ca riscul unei actiuni militare ruse in Ucraina este suficient de mare si iminent pentru a justifica retragerea unei mari parti a personalului ambasadei SUA la Kiev, masura pe care Departamentul de Stat a anuntat-o anterior, relateaza Reuters,…

- Membrii NATO, Estonia, Letonia și Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc și antiaeriene fabricate în SUA, au declarat miniștrii lor ai apararii într-o declarație comuna vineri seara, relateaza Reuters.„Estonia, Letonia și Lituania și aliații lor lucreaza împreuna…

- Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a evocat, marți, o „situatie extrem de periculoasa in acest moment", precizand ca Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucrainei, relateaza Reuters, citata de Digi 24.„Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac…