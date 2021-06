Stiri pe aceeasi tema

- Alesii democrati din Texas au impiedicat duminica seara adoptarea in acest stat american a unei legi restrictive asupra organizarii scrutinelor electorale, lege calificata drept "atac impotriva democratiei" de catre presedintele american Joe Biden, potrivit France Presse. Aceasta lege, dorita…

- Joe Biden a denuntat sambata un text care urmeaza sa fie adoptat in Texas de catre parlamentarii locali republicani, oficial pentru a face alegerile mai sigure, dar care, potrivit presedintelui Statelor Unite, reprezinta un nou „atac” impotriva dreptului de vot si democratiei, noteaza AFP. Intr-un comunicat,…

- Statele Unite iau in calcul din ce in ce mai serios posibilitatea de a institui un pasaport vaccinal pentru calatoriile internationale, a indicat vineri ministrul pentru securitatea interna Alejandro Mayorkas, citat de AFP. “Studiem foarte atent” ideea unui pasaport special pentru americanii vaccinati…

- Comunitatea de afaceri din SUA nu pare deloc impresionata de intenția președintelui Joe Biden de a-i taxa pe bogați și de a majora impozitul corporativ federal aplicat marilor corporații americane. Șefii acestor corporații sunt convinși ca vor putea bloca in Congresul SUA o astfel de inițiativa prin…

- Declaratia presedintelui american Joe Biden conform careia masacrele impotriva armenilor in timpul Imperiului Otoman constituie genocid este ''pur si simplu scandaloasa'' si Turcia ii va raspunde in diferite feluri in lunile urmatoare, a declarat intr-un interviu acordat duminica agentiei Reuters…

- ​O persoana a fost împușcata mortal joi si alte șase au fost ranite, dintre care patru grav, într-un atac armat într-un magazin de mobila din statul american Texas, a anuntat politia locala. Presupusul autor al tirurilor a fost arestat si este vorba despre un "angajat al magazinului"…

- Administrația Biden a declarat ca va deschide unitați suplimentare de cazare a migranților dupa ce imagini cu un centru de detenție din Texas au aratat copii ținuți în condiții înghesuite în camere improvizate, relateaza BBC.Centrul din Texas, o tabara de corturi a guvernului…