- Marea Britanie a declarat marti ca planul Chinei de a impune o noua legislatie privind securitatea in Hong Kong va submina autonomia si ar putea ameninta drepturile si libertatile in fosta colonie britanica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. ''Impunerea legii propuse se afla in conflict direct…

- China a amenintat luni Statele Unite cu represalii, in urma unor amenintari cu sanctiuni americane din cauza unui proiect chinez de lege privind securitatea nationala la Hong Kong, relateaza Reuters.

- Statele Unite ar putea impune sanctiuni Chinei din cauza unui proiect de lege referitor la securitatea nationala in Hong Kong, ceea ce ar pune in pericol statutul de centrul financiar al orasului, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe Robert O’Brien, transmite Reuters.

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa. …

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence, au fost testati pentru coronavirus, a informat joi un purtator de cuvint al Casei Albe, conform Agerpres. Rezultatele pentru ambii lideri au fost negative. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…

- Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, iar 46.906 au murit, conform unui bilant al pandemiei publicat joi de Reuters.Infectii au fost raportate in peste 200 de tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri din China, in decembrie…