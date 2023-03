Stiri pe aceeasi tema

- Genaro Garcia Luna, fost ministru al Securitatii din Mexic si imagine a razboiului impotriva drogurilor, a fost gasit vinovat de primirea a milioane de dolari de la cel mai mare grup infractional din Mexic, cartelul de droguri Sinaloa, al lui Joaquin „El Chapo” Guzman, transmite BBC, citat de News.ro.…

- Etsy nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters. Citron Research, care si-a consolidat reputatia in industria cercetarii, criticand companiile cu performante slabe si pariand la bursa impotriva stocurilor lor, a spus ca procentul de marfuri contrafacute de pe platforma a devenit…

- FBI a recuperat inca o pagina guvernamentala cu marcaje clasificate in timpul unei percheziții consensuale efectuate vineri la reședința din Indianapolis a fostului vicepreședinte Mike Pence, dupa ce luna trecuta au fost descoperite documente clasificate in locuința acestuia, scrie Reuters. Percheziția,…

- Parintii in panica au golit holurile de formule pentru bebelusi din supermarketuri, anul trecut, deoarece o rechemare a formulelor de catre Abbott din cauza plangerilor de infectii bacteriene a agravat un deficit care a inceput din cauza problemelor legate de lantul de aprovizionare, induse de pandemie.…

- Sistemele de recunoaștere faciala au fost criticate din cauza incapacitații lor de supraveghere in masa și pentru ca unele studii au aratat ca este mult mai probabil ca tehnologia sa identifice greșit negrii și alte persoane de culoare. Utilizarea de catre autoritațile din Louisiana a tehnologiei de…

- Gigantul american Exxon Mobil a dat in judecata Uniunea Europeana la Curtea Europeana de Justiție in speranța de a forța blocul comunitar sa renunțe la taxa pe profiturile excepționale impuse grupurilor petroliere, scrie Reuters . Exxon argumenteaza ca Bruxelles-ul nu are autoritatea legala de a impune…

- Arestarea lui Sam Bankman Fried a avut loc cu doar 24 de ore inainte ca fondatorul bursei de criptomonede FTX, acum falimentara, sa depuna marturie prin videoconferinta in fata Comisiei pentru finante a Camerei Reprezentantilor din SUA, care investigheaza prabusirea spectaculoasa a companiei, informeaza…

- In perioada 7-8 decembrie, Agenția de Mediu este gazda ședinței Grupului de lucru moldo-ucrainean pentru Monitoring și Schimb de Informație din cadrul „Comisiei pentru utilizarea durabila și protecția bazinului riului Nistru (Comisia Nistru)”. Republica Moldova este reprezentata la eveniment de membrii…