- Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, in mod oficial, razboi Ucrainei in 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completa a forțelor de rezerva ale Rusiei, in condițiile in care eforturile pentru invadarea Ucrainei continua sa se clatine, considera oficiali americani și occidentali,…

- Razboiul din Ucraina ar putea intra, in curand, intr-o noua faza, și mai periculoasa. Rusia, furioasa pentru pierderea crucișatorului “Moskva” a avertizat cu privire la “consecințe imprevizibile” daca SUA continua sa furnizeze arme Ucrainei, in timp ce președintele Volodimir Zelenski a transmis din…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a votat joi pentru suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului pentru invazia sa in Ucraina, anunța The Guardian. 93 de țari au votat in favoarea moțiunii, in timp ce 24 de țari au votat impotriva și 58 de țari s-au abținut. S-a atins astfel pragul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa ofere garanții de securitate Ucrainei și a cerut din nou pedepsirea Rusiei pentru crime de razboi. „Unde este securitatea pe care trebuie sa o garanteze Consiliul de Securitate? Nu exista. Deși exista…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti ONU sa actioneze ”imediat” in fata ”crimelor de razboi” comise de Rusia in tara sa, altfel Natiunile Unite ar trebui ”pur si simplu sa inchida”, relateaza AFP. Intr-un discurs solemn transmis in direct, prin video, in sala Consiliului de Securitate,…

- Presedintela kosovara, Vjosa Osmani a facut un apel catre Joe Biden sa foloseasca influenta Washingtonului in randul statelor membre NATO pentru a ajuta aderarea Kosovo. Romania, Spania, Grecia si Slovacia, membre NATO, nu recunosc independenta tarii, relateaza Reuters.Intr-o scrisoare trimisa președintelui…

- Directorul de Informații Naționale al SUA, Avril Haines, a declarat ca planurile pe termen lung ale lui Putin pentru Ucraina sunt inca incerte, potrivit CNN. „Ceea ce nu este clar in aceasta etapa este daca Rusia va continua sa urmareasca un plan maximalist de a captura toata Ucraina sau cea mai mare…

- In timp ce Kievul era supus unui puternic bombardament de forțele ruse vineri seara, o tanara femeie de 23 de ani a nascut intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, unde se adapostise ingrozita, informeaza Daily Mail . Țipetele femeii aflate in chinurile nașterii au fost auzite de poliția ucraineana…