SUA: Cine este adolescentul de 17 ani acuzat de uciderea protestatarilor BLM din Wisconsin / Filmul crimelor Dupa ce un afro-american a fost împușcat sâmbata de șapte ori de catre un polițist din Kenosha, Wisconsin, protestatari furioși au ieșit pe strazi, declanșând un val de demonstrații violente. În a treia noapte a protestelor un adolescent în vârsta de 17 ani a tras asupra manifestanților cu o arma semiautomata, ucigând doi dintre aceștia și ranind grav un al treilea, scrie BBC.



Miercuri, acesta a fost arestat la locuința mamei sale din Antioch, Illinois, aflat la 30 de minute distanța de Kenosha, fiind acuzat de omor calificat. Acesta le-a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz implicand un politist alb in misiune si un afro-american impuscat provoaca reactii amestecate in Statele Unite, unde contestarii fortelor de ordine sunt puternic contrati de civili inarmati. Kenosha, un oras de 100.000 de locuitori de pe malul Lacului Michigan, in Wisconsin, este teatrul…

- Candidatul democraților la președinția SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca a vorbit și a promis „dreptate” familiei lui Jacob Blake, un afro-american în vârsta de 29 de ani, care a fost ranit grav de poliție duminica, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori…

- Kyle Rittenhouse, adolescentul de 17 ani acuzat de omor cu intenție in timpul protestelor violente din orașul Kenosha, statul Wisconsin, este un tanar care obișnuia sa pozeze pe rețelele de socializare imbracat militar sau purtand arme. El facuse parte dintr-un program dedicat tinerilor interesați de…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente, dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare. CNN scrie ca un tanar de 17 ani, rezident in Antioch, Illinois, a fost…

- Președintele american Donald Trump spune ca va trimite forțe federale de ordine in orașul Kenosha, statul Wisconsin, unde protestele violente provocate de impușcarea de catre polițiști a unui tanar de culoare s-au soldat cu doi morți. Intre timp, poliția a arestat un adolescent de 17 ani, suspectat…

- O persoana a murit, iar altele doua au fost ranite in urma revoltelor din orașul american Kenosha, statul Wisconsin. Protestele au loc a treia zi consecutiv dupa ce afro-americanul Jacob Blake a fost ranit grav de un polițist.

- O interdictie de circulatie pe timpul noptii a fost impusa la Kenosha, un oras din statul american Wisconsin, dupa ce politia l-a impuscat in mai multe randuri in spate pe un barbat de culoare, aparent neinarmat, provocand in noaptea de duminica spre luni manifestatii si revolte, relateaza Reuters.Acest…

- "Cele doua parti raman desfasurate in numar mare in regiune, in timp ce contactele militare si diplomatice in vederea incercarii solutionarii crizei «continua»", a anuntat joi seara un purtator de cuvant al Ministerului indian de Externe, Anurag Srivastava. El a acuzat totodata China de faptul ca…