- Statele Unite au cerut Israelului sa asigure securitatea jurnaliștilor, dupa ce o cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant in urma unui raid al aviației israeliene, relateaza Reuters.

- Casa Alba a transmis Israelului ca asigurarea securitatii jurnalistilor este "capitala", dupa ce o lovitura a statului israelian a pulverizat o cladire turn care adapostea in special birourile agentiei de presa americane Associated Press in Gaza, relateaza AFP. "Le-am spus direct israelienilor ca garantarea…

- Casa Alba a declarat marti ca Israelul are dreptul legitim de a se apara de atacurile cu rachete din partea Hamas, afirmand in acelasi timp ca Ierusalimul "trebuie sa fie un loc al coexistentei", informeaza Reuters. Violentele au izbucnit vinerea trecuta la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim,…

- Statele Unite vor distribui altor tari ale lumii aproximativ 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca, imediat ce acestea vor fi disponibile, a anunțat pe Twitter consilierul de la Casa Alba pe probleme de pandemie de COVID-19, Andy Slavitt. Reuters transmite ca secretarul de presa al Casei Albe,…

- Presedintia Statelor Unite a exprimat ingrijorare, miercuri seara, in legatura cu informatiile privind deteriorarea starii de sanatate a disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, informeaza agentia Reuters potrivit news.ro. "Suntem ingrijorati de informatiile privind deteriorarea…

- SUA isi rezerva dreptul de a-l sanctiona pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in viitor, daca este necesar, a declarat luni purtatoarea de de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. ''Desigur, ne rezervam dreptul de a intreprinde orice actiune la un moment dat si intr-un…

