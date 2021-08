Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile de la Viena pentru a incerca salvarea acordului asupra programului nuclear iranian din 2015 nu vor fi reluate inainte de intrarea in functie a noului de la Teheran in august, a confirmat sambata un inalt responsabil iranian, noteaza AFP, arata Agerpres. "Suntem intr-o perioada…

- Presedintele iranian la final de mandat, Hassan Rouhani, spera ca viitorul guvern va ajunge la un acord pentru o ridicare a sanctiunilor americane, a declarat el miercuri, lasand sa se inteleaga ca discutiile privind dosarul nuclear iranian vor continua dupa incheierea mandatului sau, relateaza AFP.…

- Presedintele iranian la final de mandat, Hassan Rouhani, spera ca viitorul guvern va ajunge la un acord pentru o ridicare a sanctiunilor americane, a declarat el miercuri, lasand sa se inteleaga ca discutiile privind dosarul nuclear iranian vor continua dupa incheierea mandatului sau, relateaza AFP.…

- Noul sef al diplomatiei israeliene, Yair Lapid, care s-a intalnit pentru prima data cu omologul sau american Anthony Blinken, a exprimat "rezervele puternice" ale statului evreu in privinta negocierilor pentru relansarea acordului nuclear iranian, dorindu-si in acelasi timp consolidarea dialogului…

- Franta a cerut miercuri SUA si Iranului sa actioneze "rapid" pentru a salva acordul privind programul nuclear iranian, subliniind ca "timpul nu este de partea noastra", relateaza AFP. "Negocierile sunt mai dificile, deoarece se concentreaza pe cele mai dificile probleme si dezacorduri importante…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a lansat un apel luni la discutii "non-stop" la Viena pentru a realiza un progres deosebit in eforturile de a readuce Washingtonul in acordul nuclear iranian si Teheranul la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Este vorba despre un proces diplomatic…

- Timpul este esential in negocierile de la Viena pentru a revitaliza acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca discutiile sunt lungi, dar se desfasoara intr-o atmosfera pozitiva, relateaza Reuters. Reprezentantii Washingtonului…