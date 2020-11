SUA - Cel puţin 7 morţi şi 2 dispăruţi în urma viiturilor din Carolina de Nord Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters. In comitatul Alexander din Carolina de Nord au fost gasite trei cadavre si au fost evacuate peste treizeci de 30 de persoane dintr-o tabara, au indicat serviciile de interventie. O a patra victima din comitatul Alexander este o persoana care se afla intr-o masina si a fost surprinsa de viiturile ce au distrus un pod. Alte doua persoane au murit in comitatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters, potrivit AGERPRES.In comitatul Alexander din Carolina…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Inundatiile provocate de ploi torentiale si rauri iesite din matca pe largi portiuni din vestul si sudul Indiei au dus la moartea a cel putin 40 de persoane incepand de miercuri si au generat pagube importante pe plantatiile de orez si bumbac, devastand numeroase alte recolte agricole, au precizat…

- ​Cel puțin 22 de persoane date disparute sâmbata dupa intemperiile care au afectat Franța și Italia sunt cautate în zona de frontiera, în trecatoarea Col de Tende, a informat Protecția Civila italiana pentru AFP.„Exista 22 de disparuti în Col de Tende, zona de trecere…

- Vicepreședintele Afganistanului, Amrullah Saleh, a fost vizat, miercuri dimineața, pe o strada din Kabul, de un atac cu bomba. Demnitarul a scapat nevatamat, informeaza Reuters. „Astazi, inca o data, inamicii Afganistanului au incercat sa ii faca rau lui Saleh, dar nu au reusit sa isi atinga obiectivul…

- O alunecare de teren si inundatiile cauzate de ploile torentiale au provocat decesul a cel putin 41 de persoane, in ultima saptamana, in Nepal si India, au anuntat autoritatile luni, inainte de incheierea sezonului musonic care, in acest an, a lasat in urma sute de morti in Asia de Sud, relateaza…