- Secretarul de stat american, Mark Esper, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca SUA vor retrage 11.900 de militari din Germania, conform CNN.Decizia ii aparține președintelui Donald Trump, iar procesul de retragere al soldaților va dura cațiva ani.Dintre militarii care vor parasi Germania,…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de „Obamacare”, relateaza Reuters.

- Vizita președintelui polonez Andrej Duda la Casa Alba nu s-a soldat cu nici un angajament concret al președintelui Donald Trump pentru o sporire a prezenței militare americane in Polonia. Le Monde...

- Tarile Uniunii Europene, care sunt nerabdatoare sa isi relanseze economiile, sunt pregatite sa nu permita accesul americanilor pe teritoriul lor, pentru ca Statele Unite nu au reusit sa tina sub control pandemia de coronavirus, a relatat marti New York Times, citand liste preliminare cu calatorii din…

- Presedintii american Donald Trump si francez Emmanuel Macron si-au exprimat miercuri ingrijorarea fata de ”amestecuri straine tot mai puternice” in Libia si au subliniat necesitatea urgenta a dezmorsarii conflictului, intr-o convorbire la telefon, anunta Casa Alba, relateaza Reuters potrivit news.ro.Seful…

- Președintele american Donald Trump și regele Salman al Arabiei Saudite au discutat la telefon vineri și „au reafirmat parteneriatul puternic în domeniul apararii între SUA și regatul saudit”, în pofida tensiunilor legate de producția de petrol, a anunțat Casa Alba, potrivit…