Candidatul prezidential democrat american Joe Biden a negat vineri ca a agresat sexual o fosta colaboratoare in Senat in 1993, in primele sale remarci publice pe aceasta tema dupa ce s-a confruntat cu o presiune intensa in legatura cu aceasta acuzatie, informeaza Reuters.



"Vreau sa ma refer la acuzatiile unei foste membre a personalului ca eu m-am angajat in comportament inadecvat in urma cu 27 de ani", a declarat fostul vicepresedinte intr-un comunicat transmis prin e-mail. "Nu sunt adevarate. Acest lucru nu s-a intamplat niciodata", a adaugat Biden.



O femeie din California,…